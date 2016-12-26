»»Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко по делу о деятельности ДНР и ЛНР после ее встречи с представителями самопровозглашенных республик в Донбассе, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», – сказал Грицак в эфире программы “Hard Talk” на телеканале “112 Украина”.

Он сообщил, что говорил с Савченко и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

После этой встречи главы ЛНР и ДНР выступили с заявлением. «Попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Верховной Рады Надежды Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей», — говорится в нем.

В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества принято решение без каких-либо условий передать Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, «в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими».