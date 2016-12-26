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Спасатели ловят змею в туалете офиса в центре Москвы

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Автор: от Новости

В Москве сотрудники МЧС пытаются отловить змею в здании офиса, расположенного на ул. Садовническая в центре города.

По словам представителя главного управления МЧС по столице рассказал, что спасатели проводят т операцию по поимке змеи, обнаруженной в туалете цокольного этажа офисного здания, «Эвакуации здания не происходило, ситуация находится под полным контролем. В ловле змеи принимают участие три сотрудника ведомства», – сообщил он, передает агентство «Москва».

На место выехал специалист департамента природопользования и охраны окружающей среды
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одно из офисных зданий на ул. Садовническая заползла змея черно-бело-красного окраса.

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Об авторе

Анна Преображенская

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