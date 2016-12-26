»»»Теракт, ошибка пилота, неисправность: какие версии падения ТУ-154 появились в российских и зарубежных СМИ

Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера в Черном море разбился самолет Ту-154 российского Министерства обороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего на борту находились 84 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших также была Елизавета Глинка (доктор Лиза). О том, какие версии причин трагедии появились в зарубежных и российских СМИ – в материале «Йода».

Главный вопрос, который волнует всех, кто выдвигает версии случившегося, ― был ли это теракт. «На теракт непохоже», ― говорят официальные источники», ― так пишут BBC World News в своем Twitter. Журналисты BBC опираются на аудиозапись разговоров пилотов с диспетчерами, на ней четко понятно, что летчики не испытывали никаких трудностей во время полета. BBC отмечают: «Голоса остаются спокойными до самого того момента, когда самолет исчезает, и авиадиспетчеры пытаются восстановить контакт».

Американское издание New York Times напоминает, что российские ВКС участвуют в освобождении Сирии от ИГИЛ: «Российские военные во время развертывания сил столкнулись лишь с небольшими потерями, но за последние дни испытали ряд проблем». В последней цитате имеется в виду убийство посла Андрея Карлова в Турции и взятие боевиками Пальмиры. Однако, американские журналисты также не связывают крушение самолета с терактом.

Арабский телеканал Al Jaseera ссылается на главу комитета по делам обороны Совета Федерации Виктора Озерова и также полностью исключает терроризм как причину крушения.

Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 под Сочи не является основной, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах: «На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта». По словам источника, дозаправить самолет изначально планировалось в Моздоке, и сведений о переносе дозаправки в Адлер не было. Но уже в аэропорту Адлера самолет был взят под охрану, а на борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман, который контролировал процесс заправки.

Немецкие и турецкие СМИ еще не оправились от собственных скорбных новостей ― теракта в Берлине и убийства российского посла в Турции. Немецкое издание Die Welt задается вопросом, не собирался ли упавший самолет вернуться после взлета на аэродром и был ли он безопасен.

Британский телеканал Sky News считает, что российский самолет Ту-154 ― это ненадежное судно. «Любой человек, который хоть немного знает о Ту-154, скажет вам: «Держитесь от этого самолета подальше». История с крушениями у него, мягко скажем, запятнанная, ― отметил журналист в эфире канала. ― Тем не менее он стал «рабочей лошадкой» российских вооруженных сил – там его используют постоянно, поскольку он уже есть, он уже встроен в систему, хоть с этой моделью и случаются частые неполадки. Британцы полагают, что о неполадке речь идет и в данном случае – высказываются предположения о том, что крушение произошло в результате технической неисправности.

Российское агентство «РИА Новости» пишет о трех основных обсуждаемых в России версии катастрофы: неисправность техники, ошибка пилотирования, террористический акт. Фактические данные говорят, что погодные условия в Сочи на момент катастрофы были приемлемыми, а версия с терактом является самой маловероятной.

Как отмечает Lenta.ru, если говорить о технических характеристиках, то последний раз борт RA-85572 ремонтировали в декабре 2014 года, а в сентябре 2016 года самолет прошел плановое обслуживание. Общий налет самолета за 33 года эксплуатации составил 6689 часов.

«РБК» ссылается на министра транспорта России Максима Соколова, который говорит, что самолет Ту-154 управлялся опытным пилотом Романом Волковым ― летчиком первого класса со стажем 3000 часов. Однако, самолет Ту-154, особенно в версии «Б», многими пилотами описывается как достаточно строгий в управлении, предъявляющий высокие требования к пилоту, что также не позволяет с ходу отмести версию возможной трагической ошибки. По мнению пилотов гражданской авиации, стаж в три с небольшим тысячи часов для командира машины подобного класса является недостаточным. Словом, как отмечают эксперты, расследование причин катастрофы займет немало времени.