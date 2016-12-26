»»Ученые США и Китая создали искусственные стволовые клетки сердца

Американские и китайские ученые разработали искусственные стволовые клетки сердца, которые обладают теми же терапевтическими преимуществами, что и натуральные, но их использование в стволовой терапии несет меньше рисков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в понедельник на новостном портале Государственного университета Северной Каролины США. В разработках принимали участие ученые Государственного университета Северной Каролины, Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и первый филиал больницы Китайского университета Чжэнчжоу.

Искусственные стволовые клетки имеют более высокую стабильность и перенос технологии воспроизведения на другие типы стволовых клеток, отмечают ученые. Стволовые клетки, используя в том числе белки и генетические материалы организма, заставляют поврежденные ткани восстанавливать себя. Этот метод эффективен, но терапия стволовыми клетками несет в себе риск вызвать опухолевый рост или быть отторгнутыми иммунной системой. Этих рисков нет при использовании искусственных стволовых клеток, говорят ученые. Успешные лабораторные испытания на мышах также показали, что искусственные стволовые клетки благодаря своей структуре лишены указанных рисков.