»»Умер британский певец Джордж Майкл

Скончался известный британский певец Джордж Майкл.

Как сообщает «Би-би-си», Майкл «ушел с миром дома». Семья певца подтвердила сообщение о смерти в заявлении, опубликованном через публициста певца.

«С глубокой скорбью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Мы просим, чтобы нашу частную жизнь уважали в это непростое время для нас время», — говорится в заявлении близких певца.

Приехавшая по вызову скорая помощь обнаружила певца мёртвым в его доме. Сотрудники полиции сообщили в Thames Valley полиции сказал, что в его смерти не было криминальной подоплеки. По предварительной информации певец умер от сердечной недостаточности.

«Очень грустно слышать новости о Джордже Майкле. Невероятный талант, который нес радость миллионам из нас своей музыкой», — написал мэр Лондона Садик Хан в своем твиттере.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 в Лондоне. Это один из самых успешных поп-певцов в мире. За время его музыкальной карьеры было продано около ста миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-певцов. Он обладатель двух премий «Грэмми» в категории «Альбом года» («Faith», 1988) и за лучший R&B-дуэт (с Аретой Франклин, песня «I Knew You Were Waiting (For Me)», 1987). Одна из самых его известных песен — хит Last Christmas.