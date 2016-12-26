»»Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье превысил эпидпорог на 74%

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Московской области превышен почти на 74%.

По данным Роспотребнадзора по региону, в период с 17 до 23 декабря на территории региона зарегистрировано 91 тыс. 624 случая заболевания ОРВИ и 168 случаев заболеваний гриппом. Среди детей до 14 лет – 54 тыс. 384 случая заболевания ОРВИ, 75 случаев гриппа.

«Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 51 неделе 2016 г. выше расчетных эпидемических пороговых величин на 73,81%, среди детей от 7 до 14 лет выше на 85,58%, в связи с чем издано постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 23 декабря 2016 г. №10 «О мерах по недопущению распространения гриппа и ОРВИ среди учащихся в Московской области», – говорится в сообщении. Как отмечается, среди детей от 0 до 2-х лет показатель заболеваемости ниже на 17,81%, в возрастной группе от 3 до 6 лет – выше на 35,76%, в возрастной группе от 15 лет и старше этот показатель выше порогового уровня на 126,62%.

В Московской области закрыты 14 школ и два детских сада, частично закрыто 376 классов в 64 школах и 38 групп в 26 детских садах.