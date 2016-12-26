»»В Москве эвакуируют пассажиров с трех вокзалов

В Москве на Комсомольской площади идет эвакуация пассажиров с трех вокзалов Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов. Кинологи с собаками обследуют территорию, сообщает Life.

По информации http://www.mskagency.ru/materials/2622562агентства «Москва», пассажиров эвакуируют с Казанского и Ярославского вокзалов Москвы, а на Ленинградском вокзале планируется лишь обследование территории кинологами.

«В данный момент для проведения обследования кинологами эвакуируются пассажиры с Казанского и Ярославского вокзалов Москвы, они закрыты на вход. На Ленинградском вокзале планируется обследование кинологов без эвакуации», – сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на Казанском и Ярославском вокзалах в из-за поступившего анонимного звонка о бомбе.