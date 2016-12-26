»»В Москве на месте Ховринской больницы построят жилье

В Москве недостроенное здание Ховринской больницы снесут за счет средств городского бюджета. На месте долгостроя будет построено жилье для нужд города, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас определяются сроки сноса здания больницы и объемы будущей застройки. Ранее предполагалось найти инвестора, которому потом передавалась бы площадка бывшей больницы под застройку. Однако этот проект никого не заинтересовал. Летом этого года Хуснуллин отмечал, что здание больницы сильно пострадало за годы «простоя» и его состояние сегодня таково, что снос неизбежен, передает «Интерфакс».

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту – она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Почти готовый объект так и не достроили, один край здания начал оседать и подтапливаться. Сейчас первый этаж находится ниже поверхности.