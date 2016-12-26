»»В парламент Украины внесен законопроект о популяризации русского языка

В Верховную раду Украины в понедельник внесен законопроект «Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине». Об этом сообщает официальный сайт парламента Украины.

Законопроект внес на рассмотрение депутат от фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий. Инициатором документа выступил Комитет по вопросам духовности и культуры Верховной рады.

Напомним, что 5 декабря в Днепре состоялась межрегиональная конференция с участием областных депутатов из Днепра и Запорожья, юристов и представителей общественных организаций. По ее итогам была принята резолюция, в которой отмечается необходимость принятия законопроекта по защите русского языка. Участники конференции рекомендовали органам власти содействовать развитию русского языка, отменить языковые квоты на телевидении и радио, а также любые другие ограничения, нарушающие права граждан Украины, передает медиа-группа «Голос».