»»Желающих строить железные дороги к Керченскому мосту не нашлось

Реализация проекта Керченского моста в Крым опять затягивается. Срывается уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту, так как никто не подает заявок на участие в нем. Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена.

Как сообщается на сайте госзакупок, повторный конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся, Контракта оценен в 16,9 млрд руб., срок его исполнения — ноябрь 2019 года, передает «Коммерсант».

На первый конкурс была подана только одна заявка от АО “Железные дороги Якутии”, но она не прошла предквалификационный отбор. По данным источника издания, проектом интересовались Арас Агаларов и Руслан Байсаров. В середине декабря Росжелдор объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Подача заявок стартовала 12 декабря и завершалась 23 декабря, но их никто не подал. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что сроки работ по строительству не изменились, а финансирование запланировано с 2017 года. Источники издания считают, что проблема с генподрядчиками возникла из-за низкой стоимости контракта.