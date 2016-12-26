»»Жителей депрессивного поселка из «Левиафана» расселяют по новым квартирам

88 жильцам аварийных домов в поселке Териберка, ставшем известным благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева, власти Мурманской области предоставили новые квартиры.

Были построены 2 новых дома 20-квартирных дома в городе Коле под Мурманском с применением технологии энергосбережения — использованы специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием, передает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Териберка вошла в программу расселения аварийного жилфонда в 2014 году. Аварийный фонд в поселке составляет более 7 тыс. кв. м, а число людей, нуждающихся в переселении, — более 300. Только 11 человек переехали во вторичный фонд. Остальные будут расселены в новые дома в Териберке и других населенных пунктах.