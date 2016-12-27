»»»9 причин: чем вреден фастфуд

Индустрия быстрого питания принесла ее создателям миллиарды. Но что принесли заведения McDonald’s, SubWay, KFC, Burger King и подобные им потребителям? В основном ухудшение здоровья и лишние килограммы. О том, чем вреден фастфуд, – в материале «Йода».

Калорийность

Постоянное употребление фастфуда приводит к ожирению: обычный перекус в сети быстрого питания содержит около 1000 килокалорий, а полноценный обед и того больше ― 2500-3500 калорий. Если учесть, что суточный рацион человека составляет в среднем 2000-2500 ккал в сутки, то такой обед точно чрезмерный. Когда такое количество калорий попадает в ваш организм сразу и быстро, начинаются проблемы с лишним весом, мочеполовой системой, образовываются холестериновые бляшки, начинается гипертония и другие недуги.

Трансжиры

Искусственные трансжиры производят методом гидрогенизации жидких масел – это стали делать в начале XX века, но лишь в 1990-х начались исследования их вреда. Трансжиры увеличивают риск сдечно-сосудистых заболеваний, влияют на ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, диабет, болезнь Альцгеймера, цирроз печени. Безопасная доля этих веществ – не более 1% от энергетической ценности всего рациона за сутки. Однако только в картошке фри трансжиров содержится от 30 до 40%, а в курице ― до 60%.

Искусственное мясо

Для приготовления блюд из курицы в фастфуде была выведена специальная порода кур с широкой грудной клеткой ― такую используют, например, для наггетсов. Для получения ножек вывели другую породу, а для крылышек ― третью. В случае с коровами дело обстоит иначе ― чтобы получить побольше мяса для быстрого питания телят с рождения кормят не травой, а зерном и анаболиками. Таким образом, коровы растут быстрее и весят намного больше.

Особый картофель

Если жарить картофель дома, то уровень вреда зависит от качества масла и сковородки, но не в случае с фастфудом. Производители картошки фри из индустрии быстрого питания пользуются рапсовым или пальмовым маслом – в них содержится большое количество трансжиров, эруковой кислоты, а они накапливаются в организме. Кроме того, картофель фри оказывает негативное влияние на организм и из-за большого количества соли. Обычно на 100 граммов продукта добавляют 1-1,5 грамма хлорида натрия. Соль задерживает вывод жидкости из организма, нарушает нормальную работу почек и может стать причиной развития гипертонии и нарушений в работе сердца.

Сладкие напитки

Еду вообще не рекомендуется запивать ― лучше пить стакан воды до еды или или чай после трапезы через час-полтора. Дело в том, что полезные вещества из пищи не успевают всасываться в кровь, а вымываются из желудка и кишечника, если вы запиваете все даже водой. А сладкие газированные напитки и вовсе содержат большое количество сахара. Большой стакан колы ― это около 40-50 граммов сахара. Кроме того, газированные напитки разрушают зубную эмаль, пагубно влияют на желудок и провоцируют появление гастрита.

Пищевые добавки

В любом из продуктов сетей быстрого питания есть ароматизаторы, красители и усилители вкуса. Не забывайте, что ингредиенты для блюд фастфуда поступают на склад в сухом виде ― они искусственно лишаются влаги и в таком виде могут храниться месяцами. Перед приготовлением продукты насыщают жидкостью и добавляют красители и ароматизаторы, чтобы вернуть вкус и аромат. В фастфуд обязательно входит глутамат натрия и другие усилители вкуса, а эти вещества вызывают привыкание.

Исчезающие деньги

Вы замечали, что, когда делаете на кассе ресторана быстрого питания заказ, вам тут же предлагают еще кучу всяких дополнений? Соус к куриным ножкам, пирожок, новая форма картошки. Поскольку цены в фастфуде не такие уж и высокие, вы платите, но платите совсем не за то, что вам изначально было нужно.

Психологические уловки

Фастфуд в массовом сознании – быстрая и сытная еда. Но давайте разберемся, что это действительно значит. Еда быстрая, потому что ее уже несколько месяцев назад приготовили и теперь лишь разогревают. Сытная она из-за того, что попадает в желудок стремительно и большими порциями, но и голод наступает потом быстро. Залы в ресторанах быстрого питания не рассчитаны на длинные посиделки, так что организм расценивает фастфуд как перекус и потом просит еще.

Опасность подстерегает и дома

Опасности быстрой еды могут подстерегать вас и дома ― речь о пище быстрого приготовления: это супы, картофельное пюре и лапша, которые можно просто высыпать в тарелку и залить водой. Такие продукты еще популярнее, чем хот-доги и гамбургеры. Однако в них нет ничего похожего на еду – это лишь порошок, который имеет запах того или иного продукта.