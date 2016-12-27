»»Дорогомиловский суд признал, что в 2014 году на Украине произошел переворот

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. Олейник просил суд признать юридический факт совершения на Украине госпереворота в феврале 2014 года.

Он заявлял, что хочет добиться привлечения к ответственности лиц, допустивших незаконную смену власти на Украине.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», — сказал судья сообщает ТАСС.

15 декабря бывший президент Украины Виктор Янукович на заседании Дорогомиловского суда заявил, что будет свидетельствовать о «государственном перевороте, который произошел на Украине и повлек тяжкие последствия».