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Джордж Майкл работал в ночлежке для бездомных

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Автор: от Новости

Британский певец Джордж Майкл был волонтером и работал в ночлежке для бездомных, но скрывал это.

Как пишет издание The Independent, певец тратил миллионы фунтов стерлингов на благотворительные цели, помогал онкобольным и больным СПИДом.

Кроме того, по информации издания, певец работал в приюте. Волонтер Эмилин Мондо, работавшая там вместе с певцом, сообщила об этом на своей странице в Twitter.

“Майкл работал в ночлежке, там же, где была волонтером я. Я никогда никому не рассказывала об этом, как он просил. Он был таким человеком”, — написала она.

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Об авторе

Анна Преображенская

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