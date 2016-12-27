»»Эрдоган заявил о доказательствах поддержки ИГ со стороны США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что международные коалиционные силы во главе с США оказывают поддержку террористическим группировкам. Об этом глава турецкого государства заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре, сообщает Daily Star.

Согласно источнику, турецкий президент, в частности, заявил: «они обвиняют нас в поддержке Daesh («Исламское государство», запрещена в России)». «Но сейчас они оказывают продержку террористическим группам, включая «Исламское государство» (запрещена в России) и курдскими группировками боевиков YPG (Отряды народной самообороны) и PYD (партия «Демократический союз»)», – заявил Эрдоган. «Это очень ясно. У нас есть этому доказательства, с фотографиями и видео», – сказал он.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии возник в марте 2011 года. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке.