»»Главу аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина нашли мертвым в автомобиле

Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин был обнаружен мертвым я в автомобиле в центре Москвы.

Как сообщает Znak тело 61-летнего сотрудника РН нашел 26 декабря утром водитель Еровинкина. Служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде. Еровинкин сидел сзади. Водитель вызвал врачей. Причину смерти выясняют следователи.

«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», – рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа. В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем.