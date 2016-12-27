»»»Итоги-2016: МЦК, «Магистраль», парковки по 200 рублей и другие изменения московского транспорта

«Йод» продолжает подводить итоги уходящего года: мы рассказывали о провинившихся в этом году политиках, писали о самых значимых культурных событиях и грандиозных научных открытиях. Сегодня вспоминаем, какие важные изменения 2016 год принес в систему городского транспорта Москвы.

Открытие новых станций метро

Московский метрополитен продолжает активно развиваться. В этом году на уже привычной для всех пассажиров схеме появились сразу пять новых отметок —за «Юго-Западной» появились станции «Румянцево» и «Саларьево», а на «салатовой» линии открыли «Бутырскую», «Фонвизинскую» и «Петровско-Разумовскую».

Интересно, что рядом со станцией «Саларьево» пока еще нет множества высотных домов, поэтому складывается ощущение, что она стоит буквально в чистом поле. Сейчас вход в подземку соседствует с перехватывающей парковкой, свалкой, Хованским кладбищем и деревней с одноименным названием.

В отличие от новых станций Сокольнической линии, которые лежат на глубине 12 метров, продолжение «салатовой ветки» закопали гораздо глубже — «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» лежат на глубине порядка 60 метров. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии позволил разгрузить район, жителям которого до этого приходилось подолгу добираться до соседних «серой» или «оранжевой» линий.

Объединение « Тройки » и « Стрелки »

В июне этого года столичные и подмосковные власти объединили транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» в одном билете. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте Москвы и пригородных электричках с помощью одной карты.

Стоит отметить, что новые карты имеют разную стоимость. Так, «Тройка» с приложением «Стрелка» стоит 50 рублей, а вот «Стрелка» с приложением «Тройка» уже 200 —80 из них составляет залог, а 120 записываются на счет. Кстати, единого счета у карточки нет — на ней функционирует два отдельных кошелька.

Также в июне московские власти обещали интегрировать «Тройку» и петербургскую карту «Подорожник». Изначально про объединение в марте 2016 года сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Тогда он отметил, что процесс интеграции не займет больше трех месяцев, однако в июне финальный срок перенесли на конец года. Посмотрим, сумеют ли чиновники сдержать свое обещание.

Отмена маршруток

В середине августа со столичных улиц исчезла большая часть привычных для москвичей маршрутных такси. В некоторых районах вместо них теперь курсируют официальные «синие» микроавтобусы, однако многие горожане недовольны транспортными нововведениями — вместо удобных и комфортных поездок пассажиры получили толпы на остановках, длительное ожидание транспорта и переполненные автобусы и троллейбусы. В то же время городские власти отчитываются об успешно проведенной реформе транспорта и говорят, что теперь передвигаться по Москве стало гораздо удобнее.

Запуск МЦК

В сентябре открылось пассажирское движение по новой городской магистрали — Московскому центральному кольцу. На самом деле, линия совсем не новая — железная дорога вокруг Москвы была проложена еще в 1908 году, однако пассажиров по ней перестали возить в 1930-е годы, после этого «ветка» долгое время использовалась исключительно для грузовых перевозок. В этом году ее обновили и построили на ней 31 станцию.

В ноябре власти подвели первые итоги: оказалось, что за два месяца поезда на МЦК перевезли 10 миллионов пассажиров, ежедневно линией пользуется порядка 260 тысяч человек, интервал движения поездов в час-пик составляет шесть минут. По словам Ликсутова, люди все чаще прибегают к использованию МЦК при планировании своих маршрутов.

Открытие « Магистрали »

В октябре в столице начала работать новая транспортная система «Магистраль», в рамках которой были созданы три группы новых автобусных маршрутов: одни автобусы соединяют центральную часть города с отдаленными районами и ездят с интервалами 5–10 минут, другие курсируют исключительно по районам с интервалами 10–15 минут, третьи ездят по маршрутам, соединяющим между собой значимые социальные объекты. В автопарке Москвы появилось 103 новых автобуса, а в центре – 24 дополнительных остановки и шесть выделенных полос.

Повышение цены на парковки

В последний месяц уходящего года московские власти в очередной раз решили порадовать автолюбителей и подняли цены на парковки в центре города. Теперь на 133 улицах Москвы часовая остановка обойдется водителю в 200 рублей. Сделано это было, как сообщили горожанам, с целью разгрузить переполненные парковки и освободить на них свободные места. Опрошенные «Йодом» специалисты, впрочем, утверждают, что 200 рублей — не финальная цена, в будущем стоить ждать и дальнейшего повышения тарифов.