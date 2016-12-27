»»Контракт на строительство «Зенит-Арены» продлен до 31 марта: Ростехнадзор не подписал заключение о соответствии

Строительные работы на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге фактически завершены и со дня на день будет подписан акт ввода в эксплуатацию, заявил журналистам в понедельник губернатор города Георгий Полтавченко. Однако, по его словам, еще предстоит провести работы, связанные с приспособлением стадиона под требования FIFA.

Губернатор также отметил, что как только будет подписан акт ввода в эксплуатацию, город, вступив в права собственника, передаст стадион в эксплуатацию ФК «Зенит». «С ним подписан соответствующий меморандум, они с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе высказывают свои пожелания и претензии. Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе», – сказал губернатор. В дальнейшем содержать стадион будет «Зенит», а также закупать дополнительное оборудование, не входившее в смету на строительство, добавил Полтавченко.

По его словам, власти города рассчитывают в будущем проводить на новом стадионе общегородские мероприятия: фестивали, концерты, а также выставки и праздники. Эти условия будут заложены в соглашение с «Зенитом». «Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы», – сказал губернатор. Он также сообщил, что власти с клубом рассматривают возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее. «Они должны работать и в те дни, когда на стадионе нет футбольных матчей», – заявил Полтавченко, передает РИА «Новости».

Между тем, стало известно, что глава администрации продлил контракт с генподрячиком «Метростроем» на возведение стадиона «Зенит-Арена» до 31 марта 2017 года. «Метрострой» не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей и добавил еще миллиард на установку систем безопасности и контроля доступа, сообщает «Фонтанка». Общая смета стройки не изменилась – деньги вернет предыдущий подрядчик «Трансстрой» или Банк ВТБ, говорят в администрации. Впрочем, речь идет не о стройке, а о «бумажной» работе, которая из-за авральных сроков отстала от «реальной», передает источник. Наконец, только к 25 января администрация обещала разобраться с вибрацией выкатного поля. Под выдвигающейся платформой должны установить виброгасители и около тысячи домкратов. Такое решение, по мысли комитета, должно сделать основание поля устойчивее.

Ростехнадзор пока не подписал заключение о соответствии стадиона, необходимое для подписания акта о вводе в эксплуатацию, передает «Деловой Петербург».

Напомним, что в начале декабря вице-премьер Виталий Мутко в Санкт-Петербурге заявил, что стадион, которому предстоит принять матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, будет сдан в эксплуатацию в запланированные сроки – 26 декабря 2016 года. Ранее, в ноябре сообщалось, что комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем стадиона: его показатель вибрации превышен в несколько раз. Строительство многофункционального стадиона с раздвижной крышей и выкатным полем ведется в Петербурге с 2007 года.