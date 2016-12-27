»»«Мемориал» вновь оштрафован на 300 тыс. рублей

Тверской районный суд Москвы во вторник приговорил Правозащитный центр «Мемориал» к штрафу в размере 300 тыс. рублей за размещение на своем сайте пяти материалов о положении политзаключенных в современной России без метки «иностранный агент». Об этом сообщается на сайте ПЦ «Мемориал».

В сообщении напоминается, что 14 декабря «Мемориал» уже был оштрафован на 300 тыс. рублей по аналогичному административному протоколую Протокол по ч.2 ст.19.34 Кодекса об административных правонарушениях был составлен Роскомнадзором 15 ноября этого года по материалам Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России еще в середине августа. Предыдущий протокол был составлен еще в сентябре.

Представитель «Мемориала» Марина Агальцова заявила в суде, что Правозащитный центр не признает вину и намерен «обжаловать «закон об иностранных агентах» и его применение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге». Она также напомнила, что с 7 ноября 2016 года на сайте организации указано, что она внесена Минюстом в «реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Напомним, что 4 октября сего года стало известно, что Минюст включил ПЦ «Мемориал» в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента». «Мемориал» – международное историко-просветительское и благотворительное общество, ведущее исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.