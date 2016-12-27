»»Минкульт разрабатывает систему штрафов за скачивание нелегального контента

Минкультуры России разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, в том числе введение системы штрафов за скачивание нелицензионного контента. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский , передает RNS.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», – сказал министр.

Ранее власти обсуждали возможность введения в России системы штрафов для пользователей нелегального контента по аналогии с действующей в Германии. В этой стране максимальный штраф может составлять до 1000 евро, отмечает издание. Минкульт подготовил поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Но Минкомсвязь и интернет-сообщество инициативу не поддержали, отмечает источник.