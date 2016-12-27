»»Министр обороны Израиля считает, что евреям нужно уезжать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции. «Это не ваша страна или ваша земля, и настало время, чтобы уйти», — сказал он, сообщает в понедельник The Jerusalem Post.

Настроженность Либермана вызывала связано с намеченная на 15 января 2017 года международная конференция по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции. Принять участие в ней должны стать около 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против созыва форума, заявив, что отказывается в нем участвовать. По мнению Либермана, это будет «антисемитское судилище». «Это не мирная конференция, а суд против Израиля, который причинит ему вред. Мы знаем направленность и цель конференции. Она лишь усугубит антиеврейские настроения во Франции», — сказал, напомнив о нескольких антисемитских инцидентах в стране за последнее время. В ответ на это Сэмми Джозлан, президент Французского национального бюро по бдительности против антисемитизма, сказал что Либерман «несколько преувеличивает».