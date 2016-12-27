»»Минтранс: регулярное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено в январе 2017 года

Весьма вероятный срок открытия регулярного авиасообщения с Египтом – январь 2017 года, считает министр транспорта РФ Максим Соколов.

Решение о полетах в Египет руководство страны принимало на основании материалов и заключений экспертной группы. «Поэтому пока спешить с анонсированием этого решения не будем, но работа идет и достаточно активно», – сообщил министр журналистам во вторник. По его словам, российская сторона практически согласовала с египетской стороной соглашение по авиабезопасности и получила в рабочем порядке информацию о предварительном согласии с российским текстом. «Поэтому мы считаем, что этот вопрос в принципе согласован», – отметил министр, передает “Интерфакс”.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было принято в ноябре 2015 года после взрыва самолета «Когалымавиа» над Синаем. 31 октября 2015 года самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В результате погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. ФСБ признала случившееся терактом.