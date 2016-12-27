»»В реестр НКО-иноагентов внесены правозащитная организация и центр помощи женщина и детям

Министерство юстиции России 27 декабря внесло в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, еще две организации.

В реестр иноагентов внесены Краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Южный правозащитный центр» и региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, «Информационно-методический центр «Анна». Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как сообщает ведомство, факты соответствия этих организаций признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен во время проведения внеплановой документарной проверки.

Напомним, что в реестр НКО-иноагентов включены более 150 организаций. Среди них правозащитный центр «Мемориал», аналитический центр Юрий Левады.