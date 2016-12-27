»»«Ночным волкам» дали президентский грант в 3,1 млн рублей

Общественная организация «Ночные волки» получила президентский грант 3,1 млн рублей на проект “Славянский мир”. Это “мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии”, гласит заявка, сообщает BBC.

Грант также получили — Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» (3 млн руб. на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский), фонд «Согрей добром» (5 млн руб.), Движение «Бессмертный полк России» (3 млн руб.), Пермская организация «Социатива» (почти 9 млн руб.).