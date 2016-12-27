»»Опрос: несмотря на выборы, жители США с оптимизмом смотрят на будущее

Несмотря на смешанные чувства, охватившие американцев в поствыборный период, большинство жителей США возлагают много надежд на 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты новогоднего опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и Times Square Alliance.

55% американцев оптимистично смотрят на будущее и считают, что 2017 год будет лучше, чем уходящий. Причем в 2015 году лишь 43% американцев были настроены оптимистично, гласят результаты опроса, опубликованные на сайте Times Square.

«Несмотря на смешанные чувства по поводу прошедших выборов (выборы президента США 8 ноября 2016 года), приятно видеть, что американцы всегда с оптимизмом смотрят в будущее», – сказал президент Times Square Alliance Тим Томпкинс.