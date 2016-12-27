© YodNews, 2016
»»«Победа» разрешила пассажирам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провозить рюкзаки бесплатно
samolet-ded-moroz

«Победа» разрешила пассажирам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провозить рюкзаки бесплатно

0
Автор: от Новости

Лоукостер «Победа» с 27 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. разрешит бесплатный провоз в салоне самолета рюкзаков пассажирам, которые придут на регистрацию в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

«Победа» считает, что все новогодние подарки должны бережно доставляться всем детям и взрослым, поэтому в крайнюю неделю декабря будет разрешен бесплатный провоз рюкзаков и специализированных новогодних мешков. Вес каждого места не должен превышать 10 кг»,- говорится в сообщении. Костюм пассажира должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок. У деда Деда Мороза непременно должна быть борода, а у Снегурочки коса.

Поделись

Об авторе

Анна Преображенская

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 