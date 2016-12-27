»»Повышение возрастного ценза при продаже алкоголя одобряют три четверти россиян

Повышение минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года поддерживают три четверти (77%) россиян.

Эту идею чаще одобряют женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних), чем мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних). Среди тех, кому от 18 до 21 года, доля одобряющих предложение составляет 61%. Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Питера) – 82%, меньше – среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%. Негативно воспринимают идею 17% опрошенных», – отмечают социологи.