»»Президент Болгарии: Россия пытается разрушить ЕС изнутри

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. Президент Болгарии считает, что многое свидетельствует о том, что Москва финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, Россия, поддерживая ультранационалистические партии и движения, пытается ослабить ЕС изнутри. «Речь идет об ослаблении Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и правового государства», – сказал Плевнелиев.

Плевнелиев также уверен, что Россия придерживается той же политики, что и когда-то СССР: «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права». Президент Болгарии добавил, что жители Европы должны знать, «что происходит» и на что направлена «русская пропаганда».