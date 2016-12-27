»»Рынска заявила о попытке проникнуть в ее квартиру

Журналистка Божена Рынска заявила о том, что неизвестные пытались проникнуть в ее квартиру днем 27 декабря. «Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъёмником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ. Сижу, смотрю на эти лица», — написала она у себя в Facebook.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура проверит публикацию светского обозревателя Божены Рынски в соцсети, где она позлорадствовала по поводу гибели съемочной бригады НТВ в авиакатастрофе Ту-154. Проверить публикацию Рынски на предмет нарушения законодательства потребовал член Общественной палаты Артем Кирьянов, сообщает РИА «Новости».

Конфликт с НТВ у Божены Рынски возник в 2014 году, когда она напала на корреспондента, пытавшегося взять у него интервью, и повредила камеру оператору. Суд приговорил ее к году исправительных работ.