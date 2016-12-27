»»»Ушли от «Истоков»: как родители отменили религиозное воспитание в отдельно взятой школе

Родители учеников московской школы № 2065 добились отмены курса «Истоки», на преподавание которого они ранее пожаловались в прокуратуру, назвав его «религиозной пропагандой». Однако до правоохранительных органов дело не дошло — школа сама заменила курс на «Основы светской этики». Подробности этой истории —в материале «Йода».

В сентябре 2015 года Минобрнауки ввело в обязательную школьную программу для 5-9-х классов предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Тогда же московский департамент образования запустил экспериментальное изучение этого предмета в объеме одного часа в неделю в 40 школах столицы. Родителям пятиклассников предлагали выбрать между двумя учебниками: «Православная культура» и «Истоки».

Однако попытка введения курса «Истоки» в одной из московских многоконфессиональных школ обернулась возмущениями родителей и даже жалобой в прокуратуру. По словам мамы одного из учеников школы № 2065 Инны Герасимовой, о введении нового предмета родители узнали в сентябре на родительском собрании, при этом руководство школы не интересовалось мнением родителей и сообщило, что отказаться от предмета нельзя. Тогда родители просмотрели учебное пособие, по которому предполагалось изучать «Истоки» и пришли к выводу, что в нем содержатся материалы, навязывающие православие.

«Там постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы», — рассказала мама одного из учеников, отметив, что против введения курса были даже православные родители.

Тогда Инна Герасимова направила жалобу в столичный департамент образования, откуда руководству школы отправили письмо. После этого родителей вызвала директор учебного заведения и сказала, что не имеет права отказаться от «Истоков», так как введение предмета было инициативой департамента, однако предложила заменить программу на более светскую и сдать учебники.

Через несколько дней на собрании родителям однако заявили, что программа предмета останется прежней, максимум, что можно сделать — это сдать учебники. Тогда инициативная группа родителей составила жалобу в прокуратуру Москвы, в которой назвала курс «Истоки» «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику». Из прокуратуры жалобу переслали в московский департамент образования. Еще одна копия была направлена в Генпрокуратуру.

«На 126 страницах книги упоминается: Бог — 60 раз, икона — 66, чудеса — 20, молитва — 26, крест — 31, храм — 83, ангел — 31. Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положения учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом», — говорится в жалобе.

Кроме того, родители попросили прокуратуру проверить и коррупционную составляющую, которая, по их мнению, могла присутствовать при выборе столичными чиновниками пособия «Истоки».

В итоге руководство школы № 2065 решило не дожидаться решения правоохранительных органов и предложило родителям заменить «Истоки» в пятом классе предметом «Основы светской этики» с соответствующим учебником.

«Мы изучили пособие: в нем нет религии и оно написано понятно для детей. Так что мы дали согласие. Это настоящая победа, родители из других классов благодарят нас», — сказала Инна Герасимова.

Сопредседатель независимого профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что подобные ситуации, когда родители могут выбирать предмет, ставят школы в затруднительное положение, поскольку учебным заведением выделяется фиксированная сумма на изучение какой-либо дисциплины, из-за чего введение пяти различных предметов вместо одного становится сложным.

«Возможности школы варьировать преподавание того или иного предмета ограничены прежде всего нормативным подушевым финансированием. Школа получает деньги по числу учеников. На преподавание такого модульного предмета она тоже получает определенную сумму. И если действовать по закону, то может оказаться, что появится пять учебных групп и пять учителей, между которыми надо поделить выделенные деньги. Естественно, за копейки работать никто не будет. Но при этом директор всегда находится под угрозой — если в классе есть, допустим, два католика, их родители имеют законное право пожаловаться в департамент образования. Получается, что директор находится между двух огней, потому что денег просто нет», — рассказал Всеволод Луховицкий «Ъ».

Курс «Истоки» был разработан в начале 2000-х годов под эгидой РАЕН (Российская академия естественных наук — общественная организация, не имеющая отношения к Российской академии наук и часто критикуемая учеными). Авторы, главный редактор ИД «Истоки» Игорь Кузьмин и профессор Вологодского педагогического университета Александр Камкин, разработали целую серию книг: начиная от пособий для детского сала и заканчивая учебниками для колледжей.

В РПЦ же считают, что курс «Истоки» не навязывает православие, а частое употребление таких терминов как «Бог», «икона», «чудеса» и «молитва» объясняют тем, что они тесно связаны с русской культурой, поэтому изучать ее в отрыве от православия нельзя.