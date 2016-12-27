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ruzhe

Установлена личность мужчины, ранившего 5 человек в Москве

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Автор: от Новости

Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу на западе Москвы, задержать его пока не удалось.

«27 декабря в 1.30 в полицию поступила информация о том, что по адресу: ул. Ельнинская, 22, корп. 2 в подъезде при задержании правонарушителя, подозреваемого в совершении преступления по ст. 161 УК России, им из неустановленного оружия были причинены огнестрельные ранения трем сотрудникам уголовного розыска и двум гражданским лицам», —. сообщается на сайте столичного главка МВД.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по  Москве, четверо пострадавших госпитализированы, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте.

Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен охотничьим ружьем.

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Об авторе

Анна Преображенская

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