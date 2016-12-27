»»В Москве взявший соседку в заложники мужчина покончил с собой

Мужчина, ранивший пятерых человек на западе Москвы и взявший в заложники соседку, покончил с собой. Женщина освобождена, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова, сообщают РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что он скрывается в соседней квартире, где также находится женщина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 206 (захват заложников) УК России.

По версии следствия, ночью 27 декабря во время проведения неотложных обысков, в рамках расследуемого полицией уголовного дела, мужчина, проживающий в квартире жилого дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. Он открыл стрельбу, ранив троих сотрудников полиции и двоих сотрудников ГБУ Жилищник, присутствующих при проведение следственных действий.