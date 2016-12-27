»»В центре Москвы в новогоднюю ночь будет ограничено дорожное движение

С целью безопасности жителей и гостей Москвы в центре столицы с 31 декабря по 1 января ограничат дорожное движение.

В новогоднюю ночь на площади Революции, Манежной, Тверской и Пушкинской площадях, Тверском бульваре, улицах Рождественка, Кузнецкий мост до 03:00 будут работать новогодние торговые ярмарки «Путешествие в Рождество». Ожидается большое количество людей, гуляющих в центральной части города, поэтому движение будет ограничено, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

В частности, с 15:00 31 декабря до 05:00 1 января по улицам Ильинка на участке от Красной площади до Новой площади. А с 22:00 31 декабря до 05:00 1 января – на ул.Моховая (участок от ул.Воздвиженка до ул.Тверская) ул.Охотный ряд (участок от ул.Тверская до ул.Петровка), ул.Тверская (участок от Тверского бульвара до ул.Моховая) ул. Б.Дмитровка (участок от Страстного бульвара до ул.Охотный ряд), ул.Петровка (участок от Страстного бульвара до ул.Охотный ряд).