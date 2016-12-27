»»Во Франции мигранты возвращаются на место крупнейшего лагеря «Джунгли», ликвидированного властями

Сотни беженцев вернулись жить в так называемые тайные лагеря недалеко от северного французского порта Кале в надежде попасть в Великобританию. Один из таких лагерей находится на краю маленькой французской деревушки Норран-Фонт в 30 км от Кале, пишет The Independent.

Спустя два месяца после того, как власти Франции снесли самый большой лагерь мигрантов на территории страны – «Джунгли» в Кале, беженцы вновь возвращаются. По данным издания, есть по крайней мере 6 неформальных поселений в сельских районах Нор-Па-де-Кале, в которых находится около 130 человек и их численность неуклонно растет. Многие из них – дети, которым МВД страны в начале месяца отказало в предоставлении убежища, отмечает издание.

Два месяца назад, власти Франции ликвидировали крупнейший в стране лагерь беженцев «Джунгли» палаточный городок, в котором проживало от от 6 до 8 тыс. беженцев. Всех обитателей «джунглей» переселили во временные центры для размещения беженцев, но многие из них опасались, что оттуда их депортируют обратно на родину.