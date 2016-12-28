»»Артисты из ансамбля им. Александрова проведут в Сирии концерт-реквием

В настоящее время в Сирии находятся 16 артистов ансамбля им. Александрова, которые проведут там концерт – концерт-реквием. Об этом сообщил член Общественного совета при Минобороны России Виктор Баранец, передает НСН.

По его словам, артисты дадут концерт в Сирии, не дожидаясь завершения набора. К сожалению, он будет не праздничным, отметил Баранец. «Отправка артистов не прекратиться никогда, потому что есть определенная государственная политика, есть обязательства Министерства обороны. Мы должны пройти этот путь до конца. Иначе нас не поймет ни Сирия, ни наши ближайшие союзники», – убежден Баранец.

Самолет Ту-154 МО РФ, летевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем в воскресенье рано утром. В катастрофе погибли почти весь хор, часть музыкантов, часть балета и художественный руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов. Конкурсный набор в состав ансамбля начнется после Нового года.