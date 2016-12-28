»»Автомобиль Путина выставлена на продажу на немецком сайте

На немецком сайте Mobile.de выложено объявление о продаже автомобиля, которым якобы пользовался президент России Владимир Путин в качестве служебной машины.

Это бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 1995 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля — 25 тысяч километров. В качестве продавца указано частное лицо из Москвы, местонахождение автомобиля не уточняется, сообщает Wroom.

Цена автомобиля 1,3 миллиона евро или 82,5 миллиона рублей. Доказательств того, что на этой машине действительно ездил президент России в объявлении не приводится.