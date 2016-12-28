»»»«Большие деньги сделали только хуже»: директор школы МАРШ о проблемах российской архитектуры

Московскую архитектуру обсуждают и осуждают бесконечно: причем не только специалисты, но и сами жители. Архнадзор пытается отстаивать сохранение облика города, на месте исторических зданий появляется новодел, в соцсетях возмущаются тем, как новые постройки уродуют Москву. О том, почему в России так плохо с градостроительст вом, мы попросили рассказать директора архитектурной школы МАРШ Никиту Токарева.

Почему все так с нашей архитектурой? На мой взгляд, причины и в нашей истории, и в сегодняшнем дне. Мы получили очень тяжелое архитектурное наследство от Советского Союза: на протяжении многих десятилетий в нашей стране развивалось преимущественно типовое панельное строительство. Это невероятно обеднило язык архитектуры, физическую среду, в которой мы жили, арсенал градостроительны х средств… Исторический город не рассматривался как ценность, разве что, кроме списочных памятников. От мирового опыта мы были почти отрезаны. Наследство СССР тяжело сказывается и сейчас на архитектурном образовании: оно остается в каких-то своих аспектах в 50-60 годах прошлого столетия, но никак не в 2000-х. Программы не менялись десятилетиями. Но дело не только в этом: в сравнении с остальным миром у нас очень скудный выбор материалов и технологий. Отдельные отличные постройки и отдельные талантливые авторы не отменяют общей утраты профессиональной культуры и отсутствия вкуса и интереса к архитектуре со стороны общества и власти.

Сама профессия и архитектурное сообщество в России не были сформированы, а архитектуру полностью подчинили строительству – задаче строить как можно быстрее, больше и дешевле. Последние 25 лет мы наверстываем упущенное, проходим тот путь, который европейская и мировая архитектура прошла задолго до нас. Пробуем разные стили, осваиваем технологии, которых у нас не было, пытаемся их импортировать, копировать. Это нормальный путь догоняющего развития, взросления.

В области градостроительно й политики появились небольшие перемены – был сделан шаг от строительства зданий в сторону общественного пространства. И я считаю, это шаг в правильном направлении. Также мы осознали, что микрорайон – не единственная форма жизни и городского расселения. Хотя панельное домостроительств о продолжается и даже преобладает, а оно может порождать только микрорайоны. Микрорайон не обязательно плох, но это не единственная форма городской ткани. Как один из множества вариантов – это прекрасно, а вот как единственный от Калининграда до Камчатки – это возврат СССР.

Впрочем, стоит сказать, что мы не одиноки. Примерно в такой же ситуации оказались и страны Восточной Европы. С этим наследием они справляются лучше нас, а значит, оно не фатально. Конечно, в Восточной Европе архитектура тоже развивается разными темпами. Пожалуй, самая интересная – в Словении и Хорватии, возможно, из-за соседства с Италией или либерально-социа листического режима советской Югославии. В некоторых бывших республиках Советского Союза тоже можно наблюдать перемены. Например, в Грузии, пока архитектура была в числе приоритетов власти и частью программы правительства, было сделано достаточно много.

И здесь мы переходим к другой стороне медали. Что является приоритетом нашего развития?

Я имею в виду и государство, и общество, и профессиональный цех. Здесь и есть ответ на вопрос, почему все сложилось так, как сложилось. Экономический подъем, те большие деньги, которые оказались в России, не привели к подъему архитектуры и градостроительст ва, а сделали только хуже. Приоритетом нашего развития, к сожалению, не стали качество жизни и архитектуры, интеграция России в мировой контекст. Архитектура в России обслуживает не запросы общества, а коммерческие или государственные интересы и там, где эти интересы требуют качества архитектуры – там есть и удачные проекты, например, в коммерческом жилье, торговле, офисах. Градостроительст во как государственный интерес исчезло, сейчас приходится его заново осваивать.

Авторитарная власть, как правило, интересуется архитектурой как средством самопрезентации. Но, что для меня удивительно, власть, которая существует в России последние 25 лет, совершенно архитектурой не озабочена. В нашей стране не было осмысленного градостроительст ва, политика была исключительно экономическая: из города пытались получить максимум прибыли и частные инвесторы, и государство, качество не стало приоритетом. Далеко ли мы продвинулись в проектировании школ, детских садов? Появились ли новые подходы к социальному жилью? Нет. Типология советского малосемейного общежития оказалась доминирующей, выжимание максимума квадратных метров. Права архитекторов, а с ними и ответственность за результат в России практически уничтожены. С минувшего лета в госконтрактах прямо требуется передавать все авторские права на архитектуру заказчику.

Важность архитектуры мы так и не осознали. Это касается и властей, и архитекторов, и всего общества. Качество жизни, качество среды обитания может стать политическим лозунгом, как становится им экология. Возможность изменений я вижу в новом подходе к образованию, в иной повестке дня в муниципалитетах, которые должны определять градостроительну ю политику и быть главными проводниками идей улучшения среды. Сегодня их влияние очень ослаблено. Градостроительны й кодекс давал большие полномочия муниципалитету, но подзаконными актами и бюджетной политикой эти полномочия сокращаются почти до полного отсутствия. А когда градостроительна я политика формируется на уровне региона или страны, до отдельной улицы уже дело не доходит. Во многих странах, но не у нас, появление новой сельской школы – это значимое событие. И власти, и жители хотят, чтобы на их налоги построили самую лучшую школу. Проводится конкурс (а не тендер на самый дешевый проект), в котором участвуют лучшие архитекторы. У нас же школа в провинциальном городе – только типовая.

Я не исключаю, что когда-то нас ждет волна, если не сноса, то реконструкций того, что мы возвели в нашем городе и стране в 90-е и 2000-е. Верю, что строительство 25-этажного микрорайона в чистом поле когда-то перестанет устраивать и жителей, и власть.