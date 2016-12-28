»»Дональд Трамп призвал Израиль набраться сил и терпения до 20 января

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю лишь надо пока набраться сил и терпения до 20 января – его (Трампа) инаугурации. «Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем с таким презрением и неуважением. В лице США он раньше имел большого друга, но… уже нет», – написал избранный президент в своем Twitter. «Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! (резолюция СБ ООН) Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!” – написал Трамп.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил в Twitter: «Избранный президент Трамп, спасибо за теплую дружбу и четкую поддержку Израиля».

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию, обязывающую Израиль прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании, передает BBC news.