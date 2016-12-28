»»Инфантино: ФИФА примет санкции в отношении России, если случаи допинга подтвердятся

Если случаи употребления допинга в российском футболе, указанные в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, подтвердятся, то ФИФА и УЕФА примут в отношении России «все необходимые меры и санкции». Об этом в среду на пресс-конференции в Дубае заявил президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Мы гарантируем, что Чемпионат мира по футболу в России будет полностью безопасным в вопросах борьбы с допингом и случаев применения допинга», – сказал Инфантино, передает USA Today. Ранее Инфантино заявлял, что допинговые скандалы в российском спорте не могут повлиять на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В начале декабря WADA опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена, в котором говорится о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. На пресс-конференции Макларен сообщил о пяти подозрительных пробах российских футболистов.