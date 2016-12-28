»»Forbes: Скарлетт Йоханссон возглавила список самых «кассовых» актеров года

Скарлетт Йоханссон оказалась на первом месте в рейтинге самых «кассовых» актеров 2016 года. Как пишет журнал Forbes, это произошло в значительной мере за счет успеха фильма «Первый мститель: Противостояние» в мировом прокате. На ленты с участием Йоханссон было продано билетов на $1,2 млрд.

Второе место в списке у коллег Йоханссон по «Мстителям» Крис Эванс и Роберт Дауни-младший (по $1,15 млрд), сообщает «Газета.Ru».

Далее следует звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби ($1,1 млрд). В топ также попали Эми Адамс ($1,04 млрд), Бен Аффлек ($1,02 млрд), Генри Кавилл ($870 млн), Райан Рейнольдс ($820 млн), Фелисити Джонс ($805 млн). Замыкает десятку Уилл Смит ($775 млн).