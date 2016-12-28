»»»Итоги-2016: какие курорты выбирали россияне в этом году

«Йод» продолжает подводить итоги года: мы уже писали о главных событиях в мире науки и социальных инновациях, а сегодня расскажем о том, куда ездили россияне, сколько стоили туры, и какое размещение предпочли российские туристы в уходящем году.

Где отдыхали россияне

По данным агентства Level.Travel, в этом году большинство российских туристов отдало предпочтение отечественным курортам — отдыхать внутри страны решили 29% россиян. А вот заменой закрытому Египту стал Таиланд — страна расположилась на второй строчке рейтинга с результатом в 13%. Еще 9% туристов поехали в Грецию, 8% — на Кипр и всего 7% россиян посетили Турцию.

Для сравнения: в прошлом году отдых в Египте выбрали 27% российских граждан, в Турцию отправились 26%, в Россию — 20%, а в Таиланд — 6% россиян.

При этом большинство туристов, как и в прошлом году, выбрало отели уровня три звезды — таких оказалось 49%. На втором месте оказались «четверки» — в них жил 21% российских туристов. В двухзвездных отелях остановились 16% россиян, а вот отдых по системе «все включено смогли позволить себе только 11% туристов — в прошлом году эта цифра была почти втрое больше — в отелях уровня пять звезд отдыхали 27% россиян.

Кроме того, большинство туристов (46%) отказалось от питания в отелях, в то время как в прошлом году размещение без еды выбрали лишь 9% российских граждан. Отели с завтраками забронировали 23% туристов, завтраками и ужины выбрали 9%, а трехразовое питание — 4% россиян.

Сколько стоили туры

Средняя стоимость тура, в который входили перелет, трансфер, проживание и питание, в этом году составила 56 тысяч рублей. В прошлом году средний чек был несколько выше — 61 тысяча рублей. Снижение цен специалисты связывают с тем, что в этом году заметно упали цены на отдыха на российских курортах — с 42 до 27 тысяч рублей. Средняя стоимость тура на зарубежные курорты выше — отдохнуть в Таиланде можно за 85 тысяч рублей, на Кипре — за 74 тысячи, в Турции — за 59 тысяч и в Греции —за 58 тысяч рублей.

Самый дешевый тур на отечественные курорты обошелся отдыхающим всего в 1319 рублей — за эту сумму один человек улетел на два дня в Витязево (Краснодарский край) в отель две звезды без питания. А вот самый дорогой туристической поездкой по России стало путешествие в Кабардинку в отель «все включено» на 10 дней — для двоих взрослых и ребенка такой отдых стоил 407 003 рубля.

Самым дешевым заграничным туром стала поездка на Крит в трехзвездный отель с трансфером для одного человека. Этот тур стоил 5882 рубля. Самым дорогим отдыхом за пределами России стала недельная поездка на Сейшелы для двоих в отель «все включено» — такой тур обошелся в 1 530 500 рублей.

При этом большинство российских туристов потратили в этом году на отдых менее 30 тысяч рублей — таких оказался 31%. В сумму от 30 до 60 тысяч рублей уложились 29% россиян, в диапазон от 60 до 90 тысяч — 21%. И практически столько же (19%) туристов предпочли дорогой отдых, стоимость которого превышала 90 тысяч рублей.

Большая часть российских туристов ездила на отдых вдвоем — в этом году такой отдых выбрало 60% россиян. В одиночку на курорты полетели 17% туристов, большими семьями — 17%. Родителей с одним ребенком оказалось всего 6% а компаниями в четыре человека и вовсе не поехал отдыхать никто.

« Я думаю, для туристической отрасли в целом 2017 год будет лучше »

Генеральный директор Level.Travel Дмитрий Малютин считает, что в следующем году российская туристическая отрасль сможет наконец выдохнуть с облегчением —планируется открытие Египта и увеличение рейсов в Турцию. Поток туристов на российские курорты при этом, по его мнению, снова снизится.

Дмитрий Малютин, генеральный директор Level.Travel

«2016 год для туристической отрасли был непредсказуемым, особенно после 2015-го, когда случилось много потрясений. Обанкротилась “Трансаэро”, вторая по размеру авиакомпания в стране, закрыли два самых массовых направления — Турцию и Египет. Я думаю, для туристической отрасли в целом 2017 год будет лучше, чем 2016, если, конечно, не произойдет никаких катаклизмов в российской экономике, цены на нефть стабилизируются, а курс рубля останется на нынешнем уровне. С учетом открытия Турции и возможного открытия Египта мы прогнозируем в следующем году прирост всего туристического рынка по сравнению с 2016 годом от 15 до 40%. Конечно, это самые популярные направления, поэтому можно ожидать некоторого падения турпотока на российские курорты. Кроме того, не исключено, что Турция будет субсидировать чартерные перевозки, чтобы предложить российским туристам максимально конкурентную цену. Сейчас Турции важно нарастить пассажиропоток и вернуть всех россиян, которые регулярно ездили туда до закрытия направления. Кстати, если к весне откроют Египет, то это будет хорошая альтернатива на апрель и май. Многие летали туда именно в эти месяцы. Это может стать еще одним положительным сигналом для туристического рынка в целом».

Ранее “Йод” писал о том, в каких странах россияне будут встречать Новый год и куда отправятся кататься на лыжах в этот зимний сезон.