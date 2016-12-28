»»Константин Райкин на репетиции в Тобольске повредил ногу

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время репетиции спектакля в Тобольском драматическом театре получил травму ноги. Во время репетиции актер оступился и повредил ногу. Его прооперировали в тобольской больнице, сообщил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

После операции Константин Райкин успел выступить в моноспектакле, однако отменил январский спектакль, так как прихрамывает, сообщает пресс-служба администрации Тобольска. В горадминистрации также отметили, что актер остался доволен работой врачей, передает ТАСС.

Театр «Сатирикон» приехал в тюменский город Тобольск для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска» 27-28 декабря. В рамках фестиваля театр показывает спектакли «Константин Райкин. Своим голосом» и «Лекарь поневоле».