»»Куба приняла закон, запрещающий использовать образ и имя Фиделя Кастро в искусстве

Парламент Кубы одобрил во вторник закон, запрещающий возведение статуй бывшего лидера страны Фиделя Кастро либо называть его именем какие-либо общественные места. Нынешний президент Кубы Рауль Кастро отметил, что такова воля покойного

Закон не запрещает людям искусства использовать образ Фиделя Кастро в музыке, литературе, танцах, кино или др., указаны также СМИ. Кастро всегда говорил, что не хотел культа своей личности, при этом по всей стране установлены рекламные щиты с его высказываниями, а на площади Революции в Гаване установлена большая фотография молодого Кастро в военной форме и с винтовкой, отмечает Reuters.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни 25 ноября этого года. В последние годы управлением страной занимается его брат Рауль.