»»Le Monde сообщила о хакерской атаке на серверы ОБСЕ

Серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подверглись хакерской атаке. Этот «серьезный инцидент» поставил под угрозу информационную безопасность организации, считают в ОБСЕ. Инцидент произошел еще в ноябре, но этот факт французской газете Le Monde подтвердили в ОБСЕ во вторник.

По словам представителя ОБСЕ, в результате конфиденциальность компьютерной системы организации была «скомпрометирована и подвергнута опасности». Хакеры атаковали, воспользовавшись уязвимостями в операционной системе. ОБСЕ проинформировала о случившемся своих 57 государств-участников, отмечает газета.

Le Monde, ссылаясь на данные западной разведки, пишет, что за этими атаками стоит российская хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bear. Эта группа уже подозревалась в атаке на французский телеканал TV5 в 2015 году.