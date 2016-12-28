»»На корпоративе фракции Порошенко произошло 2 драки

На новогоднем корпоративе, устроенном фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) в принадлежащем президенту спортклубе «5 элемент», произошли две серьезные драки за час.

О «двух шикарных драках» изданию «Вести» рассказал депутат Верховной рады, присутствовавший на мероприятии. «В одной из них пострадал Розенблат (нардеп от БПП )», — рассказал он. По его словам, одна из потасовок, «была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался». Также депутат поведал, что некоторые топ-персоны БПП покинули мероприятие через черный вход, поскольку на главном входе их караулили журналисты.