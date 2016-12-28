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Набиуллина: рубль пока ведет себя «более-менее достойно»

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Автор: от Новости

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рубль стал менее зависим от  колебаний нефтяных цен. Она считает, что рубль  пока ведет себя «более-менее достойно».

«Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно», — сказала Набиуллина, сообщают «Известия».

По ее словам, при любом варианте развития макроэкономической ситуации в России в ЦБ РФ ожидают стабильного курса рубля.

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Об авторе

Анна Преображенская

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