»»Набиуллина: рубль пока ведет себя «более-менее достойно»

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рубль стал менее зависим от колебаний нефтяных цен. Она считает, что рубль пока ведет себя «более-менее достойно».

«Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно», — сказала Набиуллина, сообщают «Известия».

По ее словам, при любом варианте развития макроэкономической ситуации в России в ЦБ РФ ожидают стабильного курса рубля.