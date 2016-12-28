»»Найден еще один черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России. Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, сузил круг версий причин катастрофы, но выводы можно будет делать, когда будет собрана вся информация, сообщает РИА Новости.

Комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения — от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.

В воскресенье рано утром самолет минобороны России Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Как сообщает ТАСС, за время поисковой операции спасатели обнаружили на месте крушения 13 тел погибших и многочисленные останки. Из воды извлечено более 1,5 тыс. обломков самолета.