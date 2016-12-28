»»Немецкий министр: вегетарианское «мясо» не должно называться мясом

Необходимо запретить использование «мясных» названий вегетарианской и веганской еды, считает федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт.

Такие названия, как «вегетарианская котлета» или «вегетарианская колбаса», «полностью вводят в заблуждение и путают потребителей», сказал министр. В целях защиты потребителей Шмидт намерен запретить использовать «мясные» наименования на продуктах из растительного сырья: «шницелем», «колбасой» или «фрикадельками» будут называться лишь те продукты, в составе которых присутствуют мясные ингредиенты. Министр также отметил, что компании, производящие вегетарианское «мясо», должны придумать для этого продукта собственное название, сообщает в среду немецкая газета Das Bild.