»»Новый состав ансамбля имени Александрова сформируют в январе

Конкурсный отбор в состав Ансамбля песни и пляски имени Александрова начнется после Нового года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны. «Что касается людей, мы уже после Нового года начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», – сказал министр, передает «Интерфакс».

Он также поблагодарил компании, которые предложили свою помощь ансамблю.

В воскресенье рано утром самолет минобороны России Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира, среди них артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, и 8 членов экипажа.