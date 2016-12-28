»»Опрос: главными проблемами 2016 года россияне назвали низкие зарплаты и экономику

Главными проблемами страны россияне назвали низкие зарплаты (18%) и экономику в целом (18%). В тройку проблемных сфер попало и здравоохранение (17%). Также россиян беспокоят безработица (15%) и рост цен (13%). Россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего упоминали темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), говорится в опросе ВЦИОМ.

Люди в возрасте 60 лет и старше отмечали проблемы с экономикой (24%) здравоохранением (23%), низкими пенсиями (16%). В топ-3 проблем для женщин оказалось здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), мужчины чаще упоминали экономику (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем назвал образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др.

Угрозу войны главной проблемой назвали 3% опрошенных.